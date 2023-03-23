В Уфе нашли подрядчика для следующего этапа реконструкции улицы Октябрьской Революции

В башкирской столице на реконструкцию улицы Октябрьской Революции выделят около 605 млн рублей. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации нашло подрядчика на выполнение следующего этапа реконструкции. Подрядчиком стала компания «Строительная компания «Реалист», которой предстоит выполнить демонтажные работы, озеленить территории, обустроить наружное освещения, организовать видеонаблюдение, соорудить малые архитектурные формы, заменить дорожное полотно, а также провести охранные археологические работы на объекте культурного наследия.