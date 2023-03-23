В Башкортостане стартовала акция ГИБДД «Внимание – дети!»

Сотрудниками Госавтоинспекции запланирован ряд мероприятий по профилактике и пропаганде безопасного движения детей. Особое внимание будет уделено автокреслам. Продлится акция до 7 апреля. По итогам двух месяцев зарегистрировано 43 автомобильных аварии с участием детей и подростков, один ребенок погиб, 47 получили травмы. Как не допустить таких аварий и что об этом думают сами участники дорожного движения?

«У меня детское кресло в другой машине осталось…» – так пытаются оправдать свою беспечность водители, которые перевозят детей без удерживающего устройства. Ежедневно инспекторы дорожного движения проводят профилактические рейды, чтобы жизни детей ничего не угрожало. Этому водителю выписали штраф в сумме 3 тысячи. Такая мера наказания – это способ напомнить о том, что ответственность за безопасность детей в руках взрослых.

Положительно отношусь. Я думаю, это заставит родителей вспомнить, что кресло обязательно нужно. Надежда Евдокимова, водитель

На этой неделе в республике стартовала профилактическая акция «Внимание – дети!». Главная цель данной акции – напомнить водителям о безопасности детей на дороге.

Экипажи дорожно-патрульной службы, приближенные к общеобразовательным организациям, проводят профилактическую беседу с водителями по правилам перевозки детей в детских удерживающих устройствах, а также ведут разъяснительную беседу с детьми-пешеходами о переходе дороги в установленных местах и использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Салават Атангулов, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Также для школьников во всех образовательных организациях республики прошел «Единый день ПДД».

Нельзя играть на проезжей части, если, например, мячик или что-то вылетело на проезжую часть, ни в коем случае нельзя это подбирать. Когда машина остановилась, нельзя выходить со стороны проезжей части. Софья Васюк

Самые уязвимые участники дорожного движения – это дети. И, к сожалению, они становятся участниками аварий не только как пешеходы. Это страшные кадры с места ДТП в Белорецком районе. Авария унесла жизнь 17-летнего подростка. Водительских прав он не имел. По словам отца погибшего, сын угнал автомобиль без разрешения. Пятеро его пассажиров с травмами доставлены в больницу. Как произошла такая трагедия и кто виноват в смерти детей, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

У погибшего изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. По факту ДТП начато разбирательство. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан