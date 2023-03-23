В Башкортостане стартовала акция ГИБДД «Внимание – дети!»

Сотрудниками Госавтоинспекции запланирован ряд мероприятий по профилактике и пропаганде безопасного движения детей. Особое внимание будет уделено автокреслам. Продлится акция до 7 апреля. По итогам двух месяцев зарегистрировано 43 автомобильных аварии с участием детей и подростков, один ребенок погиб, 47 получили травмы. Как не допустить таких аварий и что об этом думают сами участники дорожного движения?
«У меня детское кресло в другой машине осталось…» – так пытаются оправдать свою беспечность водители, которые перевозят детей без удерживающего устройства. Ежедневно инспекторы дорожного движения проводят профилактические рейды, чтобы жизни детей ничего не угрожало. Этому водителю выписали штраф в сумме 3 тысячи. Такая мера наказания – это способ напомнить о том, что ответственность за безопасность детей в руках взрослых.
На этой неделе в республике стартовала профилактическая акция «Внимание – дети!». Главная цель данной акции – напомнить водителям о безопасности детей на дороге.
Также для школьников во всех образовательных организациях республики прошел «Единый день ПДД».
Самые уязвимые участники дорожного движения – это дети. И, к сожалению, они становятся участниками аварий не только как пешеходы. Это страшные кадры с места ДТП в Белорецком районе. Авария унесла жизнь 17-летнего подростка. Водительских прав он не имел. По словам отца погибшего, сын угнал автомобиль без разрешения. Пятеро его пассажиров с травмами доставлены в больницу. Как произошла такая трагедия и кто виноват в смерти детей, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
Работа по профилактике и пропаганде безопасного движения детей на дороге сотрудниками Госавтоинспекции проводится на регулярной основе. Но если взрослые будут продолжать нарушать правила, то усилия, скорее всего, будут впустую.