В Уфе пропал 28-летний Александр Пегашев

В Башкирии начались поиски 28-летнего уфимца Александра Пегашева. О пропаже молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По данным добровольцев, житель Уфы исчез 17 марта, с тех пор он перестал выходить на связь с родственниками.
Известно, что 28-летний мужчина на момент исчезновения был одет в куртку цвета хаки, бордовую кофту, зеленые камуфляжные штаны, черные шапку и кроссовки.
Среди особых примет пропавшего — крепкое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.
Всех, кому известно о местонахождении Александра Пегашева, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или на единый номер 112.