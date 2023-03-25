Синоптики Башкирии пообещали +14 градусов в ближайшие дни

Стал известен прогноз погоды на ближайшие три дня в Башкирии. По данным региональных синоптиков, температура воздуха прогреется до +14 градусов. По словам синоптиков, наступила настоящая весна, а не только календарная.

После незначительного похолодания, которое прогнозируется сегодня, 25 марта, столбик термометра пойдет вверх.

Так, в субботу ожидается дождь и временами сильный ветер. Температура воздуха днем прогреется до +8 градусов, ночью же ударят заморозки.

Ночью без существенных осадков, днем по республике небольшой дождь, по северу до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях до -5°, днем +4,+9°. В воскресенье, 26 Марта, ночью будет без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +8,+13°. пресс-служба Башгидрометцентра

А начало недели в Башкирии ознаменуется теплой, но ветреной погодой.