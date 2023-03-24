В Уфе перекроют улицу из-за строительства водовода

В Уфе из-за крупного инженерного проекта перекроют улицу. В башкирской столице прокладывают водовод. Для строительства одного из участков придется закрыть проезд по Колгуевской. Коммуникации дадут возможность обеспечить водой новые жилые кварталы в Дёмском и Кировском районах.

От подъема по улице Колгуевской уфимцам на время придётся отказаться. Под этой улицей пройдет один из участков 42-километрового водовода. Масштабный проект инженерных сетей растёт под землей уже не первый год.

Для обеспечения безопасности участки, где будут вестись работы, перекроют. По улице Колгуевской сквозной проезд от Пугачёва до Бакинской будет закрыт с 15 апреля. Прокладывать свой маршрут придется в объезд, двигаясь через Монумент Дружбы, вверх по Сочинской, далее до Софьи Перовской. При этом для местных жителей и машин экстренных служб проезд по Колгуевской будет открыт. Ограничения продлятся до 31 августа.