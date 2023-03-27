В Уфе стартовало профилактическое мероприятие «Должник»
На дорогах Уфы Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Должник". В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявляют злостных неплательщиков штрафов.
На автодороге Уфа - Оренбург инспекторами Полка ДПС Управления МВД России по городу Уфе были задержаны сразу два автомобиля, владельцы которых игнорировали назначенные им административные наказания. 65- летний владелец «Hyundai Aссent», имел задолженности на сумму 10 тысяч рублей за нарушения в области дорожного движения, общая сумма его неоплаченных долгов составляет более 80 тысяч рублей.
пресс-служба ГИБДД по Уфе
39-летняя водитель автомобиля Nissan Almera за два года накопила по камерам фотофиксакции 90 нарушений ПДД, в результате чего задолжала около 45 тысяч рублей.
Сотрудники ФССП изъяли транспортные средства и поместили их на спецстоянку.
Уважаемые автовладельцы! За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ и наказание в виде еще одного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного или арест до 15 суток.