В Уфе стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

На дорогах Уфы Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Должник". В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявляют злостных неплательщиков штрафов.

Фото №1 - В Уфе стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

На автодороге Уфа - Оренбург инспекторами Полка ДПС Управления МВД России по городу Уфе были задержаны сразу два автомобиля, владельцы которых игнорировали назначенные им административные наказания. 65- летний владелец «Hyundai Aссent», имел задолженности на сумму 10 тысяч рублей за нарушения в области дорожного движения, общая сумма его неоплаченных долгов составляет более 80 тысяч рублей.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

39-летняя водитель автомобиля Nissan Almera за два года накопила по камерам фотофиксакции 90 нарушений ПДД, в результате чего задолжала около 45 тысяч рублей.

Сотрудники ФССП изъяли транспортные средства и поместили их на спецстоянку.

Уважаемые автовладельцы! За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ и наказание в виде еще одного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного или арест до 15 суток.

пресс-служба ГИБДД по Уфе
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