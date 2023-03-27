В Уфе стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

На автодороге Уфа - Оренбург инспекторами Полка ДПС Управления МВД России по городу Уфе были задержаны сразу два автомобиля, владельцы которых игнорировали назначенные им административные наказания. 65- летний владелец «Hyundai Aссent», имел задолженности на сумму 10 тысяч рублей за нарушения в области дорожного движения, общая сумма его неоплаченных долгов составляет более 80 тысяч рублей.

пресс-служба ГИБДД по Уфе