В Уфе останутся без воды жилые дома, магазины и административные здания

29 марта с 11.00 до 10.00 30 марта планируется отключение воды в Демском районе на участке улиц Мусы Джалиля – Исследовательская. Без холодной воды останутся дома по ул. Мусы Джалиля, Магистральной, участки СНТ «Железнодорожник». 30 марта с 10.00 до 22.00 без воды останутся дома по ул. Мелеузовской, 25, 27, 29, 31. Кроме того, планируется отключение воды с 10.00 30 марта до 9.00 31 марта. Без водоснабжения останутся дома по ул. Мубарякова, Степана Кувыкина, Рабкоров, Авроры. Подробный список адресов на сайте «Уфаводоканала».