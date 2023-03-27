За минувшие сутки с улиц Уфы вывезли 2 255 кубометров снега

Сегодня, 27 марта, в уборке улиц Уфы задействовали 195 единиц коммунальной техники, 5 привлекли дополнительно и 392 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
В ночное время суток на уборку города вышли 57 коммунальщиков, 92 единицы техники и 3 были привлечены дополнительно.
За минувшие сутки коммунальные службы Уфы:
- вывезли 2 255 куб. м снега;
- использовали 4 т противогололедных материалов;
- вывезли 7650 куб. м мусора с улиц и дворов;
- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 32 т асфальтобетонной смеси на площади 192,2 кв. м;
- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Дмитрия Донского, 34, Комсомольская, 35, Пархоменко, 156а.