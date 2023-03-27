Глава Башкирии раскритиковал чиновников за ямы на дорогах

Сегодня, 27 марта, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР Радий Хабиров раскритиковал чиновников за ямы на дорогах.
Начальница Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская озвучила, что за неделю жалобы на состояние дорог стали самыми многочисленными. С 13 по 19 марта поступило 1369 обращений. Это на 185 больше, чем за прошлую неделю.
Глава Башкирии остался недоволен работой чиновников, которые не захотели запустить асфальтобетонные заводы для ремонта ям на дорогах республики. При этом существует техника, самостоятельно подогревающая материал, и её необходимо было закупить и приступить к работе.