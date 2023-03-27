Глава Башкирии раскритиковал чиновников за ямы на дорогах

Я не очень рад вашей работе. Я долбил вас всю прошлую неделю. У вас был один аргумент: не можем запустить АБЗ. Вы думаете, я прощу вам это? Я сегодня разнесу вас, понятно? Готовьтесь.

Радий Хабиров, Глава Башкирии