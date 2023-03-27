В Башкирии в зону подтопления может попасть 20 тысяч домов

Сегодня, 27 марта, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР обсудили подготовку к весеннему паводку.
Начальник МЧС РФ по РБ Марат Латыпов сообщил, что в зону возможного затопления попадает до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах. Это более 20 тысяч жилых домов с населением более 80 тысяч человек.
Потенциально опасные и социально значимые объекты, а также скотомогильники, склады ядохимикатов, накопители промышленных отходов в зону паводка не попадают. На случай возможной эвакуации подготовлены 374 пункта временного размещения, вместимостью более 60 тысяч человек.