Жителей посёлка под Уфой предупреждают об отключении электричества

29 марта плановое отключение электричества пройдёт в микрорайонах Пионер, Ёлки 1 и 2, Лесной, Дубы, Талисман а также по улицам Бахчисарайской, Пихтовой, Соболиной, Старшины Ларина, Михаила Дорохова и Героев России.