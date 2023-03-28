Жителей посёлка под Уфой предупреждают об отключении электричества

Жители посёлка Нагаево временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района.
29 марта плановое отключение электричества пройдёт в микрорайонах Пионер, Ёлки 1 и 2, Лесной, Дубы, Талисман а также по улицам Бахчисарайской, Пихтовой, Соболиной, Старшины Ларина, Михаила Дорохова и Героев России.
С 13:30 до 15:30 работники «Бирских электросетей» будут подключать новые трансформаторные подстанции. Собственников домов просят не оставлять электроприборы подключенными к розеткам.