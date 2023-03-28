Стало известно состояние найденного в овраге жителя Уфы

В Уфе неизвестные жестоко избили и ограбили Артема З. Мужчину нашли в тяжелом состоянии в овраге у дома на улице Х. Давлетшиной.
Как стало известно bash.news, на уфимца напали 25 марта. Грабители забрали у мужчины деньги и телефон, а затем избили и оставили истекающего кровью Артема на произвол судьбы. Обнаружившие его уфимцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала уфимца в больницу.
Медики диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа и ключицы, у мужчины порвано ухо, раздроблена глазница. Сейчас Артем подключен к ИВЛ, а за его жизнь борются врачи.
Последние минуты перед нападением попали на камеры. Артем выходит из дома друга и садится в такси, больше его никто не видел.
Близкие Артема находятся в шоковом состоянии, ведь грабителей будет тяжело найти и наказать: избиение мужчины происходило в «слепой зоне», ни одна камеры не зафиксировала нападение.
Близкие пострадавшего и полиция ищут злоумышленников. Всех, кто стал свидетелем случившегося, просят позвонить по телефону 8-917-802-41-38.