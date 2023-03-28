В Башкирии зафиксировали повышение уровня паводкоопасных рек

В Башкирии стал резко подниматься уровень воды на некоторых паводкоопасных реках. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, особое беспокойство у специалистов вызывают степные водоемы.
Он также добавил, что за сутки было зафиксировано подтопление моста через реку Дему, а также некоторых домов в одном из районов республики.
Чтобы исключить заторы льда и резкий подъем уровня воды, мы провели взрывные работы в Архангельском, Бураевском, Дуванском и Салаватском районах, а сегодня организуем их на реке Белой в Кармаскалинском районе. Нашим спасателям активно помогает вертолет Ка-32 с позывным «Ястреб», — рассказал Фарит Гумеров.