В Башкирии зафиксировали повышение уровня паводкоопасных рек

«Первое место по этому показателю занимает река Юрмаш в Уфимском районе, которая за сутки поднялась на целых 108 сантиметров. На втором месте, как и прежде, река Уязы в Бижбулякском районе, „выросшая“ на 107 сантиметров. Также ежегодно для жителей села Габдюково Белорецкого района ледовую угрозу представляет река Инзер — сейчас она почти очищена от льда, за сутки уровень поднялся всего на 7 см, но расслабляться не стоит, так как горные реки очень непредсказуемы».

Фарит Гумеров, председатель госкомитета Башкирии по ЧС