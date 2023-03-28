В Башкирии зафиксировали повышение уровня паводкоопасных рек

В Башкирии стал резко подниматься уровень воды на некоторых паводкоопасных реках. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, особое беспокойство у специалистов вызывают степные водоемы.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали повышение уровня паводкоопасных рек

«Первое место по этому показателю занимает река Юрмаш в Уфимском районе, которая за сутки поднялась на целых 108 сантиметров. На втором месте, как и прежде, река Уязы в Бижбулякском районе, „выросшая“ на 107 сантиметров. Также ежегодно для жителей села Габдюково Белорецкого района ледовую угрозу представляет река Инзер — сейчас она почти очищена от льда, за сутки уровень поднялся всего на 7 см, но расслабляться не стоит, так как горные реки очень непредсказуемы».

Фарит Гумеров, председатель госкомитета Башкирии по ЧС

Он также добавил, что за сутки было зафиксировано подтопление моста через реку Дему, а также некоторых домов в одном из районов республики.

«За сутки в республике подтопило мост через реку Дему к деревне Чураево в Миякинском районе, наблюдались проблемы на трассе Баймак — Туяляс в Баймакском районе, где на 4 часа закрывали проезд для всех видов транспорта. Также из-за реки Кугарчи в Кугарчинском районе было подтоплено 9 придомовых территорий».

Фарит Гумеров, председатель госкомитета Башкирии по ЧС

Чтобы исключить заторы льда и резкий подъем уровня воды, мы провели взрывные работы в Архангельском, Бураевском, Дуванском и Салаватском районах, а сегодня организуем их на реке Белой в Кармаскалинском районе. Нашим спасателям активно помогает вертолет Ка-32 с позывным «Ястреб», — рассказал Фарит Гумеров.

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