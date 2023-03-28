Паводок в Башкирии: в одном из сел затопило улицу

В Кугарчинском районе вскрылась река Етеболак и затопила одну из улиц села Кугарчи. Подтоплено с десяток придомовых территорий. Вода в реке поднялась на метровый уровень.
Почти всю ночь жители улицы Садовой не спали, перегоняли скотину, поднимали ульи с пчелами, пока к домам приближалась вода. По словам главы администрации Кугарчинского сельсовета, изначально по руслу реки проводились превентивные меры, резали специальной техникой лед, но неожиданный поток воды за короткое время забил маленькое русло.
За короткие сроки с помощью жителей и большой техники укрепили береговую зону. Сейчас уровень воды постепенно падает.