Паводок в Башкирии: в одном из сел затопило улицу

В Кугарчинском районе вскрылась река Етеболак и затопила одну из улиц села Кугарчи. Подтоплено с десяток придомовых территорий. Вода в реке поднялась на метровый уровень.

Почти всю ночь жители улицы Садовой не спали, перегоняли скотину, поднимали ульи с пчелами, пока к домам приближалась вода. По словам главы администрации Кугарчинского сельсовета, изначально по руслу реки проводились превентивные меры, резали специальной техникой лед, но неожиданный поток воды за короткое время забил маленькое русло.