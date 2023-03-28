В Башкирии зафиксировали первые случаи укусов клещей

В Башкортостане проснулись клещи. Только за минувшую неделю было зарегистрировано пять укусов членистоногих. Самое опасное заболевание из тех, что переносят клещи, – энцефалит. Последствие болезни – потеря подвижности. В самых тяжелых случаях возможен летальный исход.
Медики советуют как можно быстрее обратиться в больницу и не извлекать клеща самостоятельно. В прошлом году в республике было зафиксировано 28 случаев заражения клещевым энцефалитом, а самой действенной мерой защиты от инфекций, которые переносят эти насекомые, является вакцинация. Ее делают по стандартной либо экстренной схеме. Первую прививку обычно ставят осенью. Это позволяет подготовиться к традиционной весенне-летней эпидемии. Повторная иммунизация проводится в начале зимы.