В Башкирии зафиксировали первые случаи укусов клещей

В Башкортостане проснулись клещи. Только за минувшую неделю было зарегистрировано пять укусов членистоногих. Самое опасное заболевание из тех, что переносят клещи, – энцефалит. Последствие болезни – потеря подвижности. В самых тяжелых случаях возможен летальный исход.

Медики советуют как можно быстрее обратиться в больницу и не извлекать клеща самостоятельно. В прошлом году в республике было зафиксировано 28 случаев заражения клещевым энцефалитом, а самой действенной мерой защиты от инфекций, которые переносят эти насекомые, является вакцинация. Ее делают по стандартной либо экстренной схеме. Первую прививку обычно ставят осенью. Это позволяет подготовиться к традиционной весенне-летней эпидемии. Повторная иммунизация проводится в начале зимы.

Вакцинироваться еще можно, по второй экстренной схеме. Единственное условие, чтобы после второй прививки, которая будет через месяц, через два после первой, прошло не менее двух недель до выхода в лес. Лаборатории сейчас работают в штатном режиме. Готовы принимать клещей от населения. На территории Уфы такие лаборатории находятся на Шафиева,7 и Карла Маркса, 69. А также наши лаборатории есть в городе Бирске, Стерлитамаке, Нефтекамске и Туймазах.

Анна Зубарева, врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан
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