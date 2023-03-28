Жители Уфы смогут увидеть Марс и пролет МКС

Как сообщили в Уфимском планетарии, вечером горожане смогут понаблюдать за Марсом и Луной. Они будут видны высоко над горизонтом на юго-западе. Марс будет находиться прямо над естественным спутником Земли. В бинокль, на границе света и тени, на Луне будут отчетливо видны цепочки кратеров. Марс и Луна зайдут за горизонт почти одновременно (04:00 по местному времени).