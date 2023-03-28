Жители Уфы смогут увидеть Марс и пролет МКС

Сегодня, 28 марта, жители Уфы смогут стать свидетелями интересного астрономического явления.
Как сообщили в Уфимском планетарии, вечером горожане смогут понаблюдать за Марсом и Луной. Они будут видны высоко над горизонтом на юго-западе. Марс будет находиться прямо над естественным спутником Земли. В бинокль, на границе света и тени, на Луне будут отчетливо видны цепочки кратеров. Марс и Луна зайдут за горизонт почти одновременно (04:00 по местному времени).
Также в 20:59 международная космическая станция появится на западе на высоте 10° над горизонтом, и довольно быстро будет двигаться в направлении на юго-восток. В 21:04 МКС исчезнет из поля зрения на юго-востоке на высоте 16° над горизонтом. Пролет будет длиться 5 минут.