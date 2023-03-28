Башкирия стала лидером по числу трудоустроенных по программе субсидирования найма

По правилам программы, работодателям компенсируется часть затрат при приеме на работу некоторых категорий граждан. Среди них – молодые люди до 30 лет, находящихся под риском увольнения, потерявших работу граждан и других категорий. Размер компенсации составляет на одного работника в Башкирии 24319 рублей в месяц. Эта сумма включает в себя МРОТ, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы.