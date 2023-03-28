Башкирия стала лидером по числу трудоустроенных по программе субсидирования найма

Заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий выделил Башкирию как регион-лидер по реализации программы субсидирования найма. В текущем году благодаря программе в республике было трудоустроено 532 человека.
– Одним из лидеров по численности трудоустроенных по данной программе является Республика Башкортостан, – рассказал Ян Талбацкий и добавил, что в нынешнем году продолжать прежние меры поддержки, в том числе программа субсидирования найма.
В числе трудоустроенных - электромонтеры, токари, сварщики, повара, слесари, воспитатели, медсестры. По информации главы Минтруда Башкирии Ленары Ивановой, в 2022 году за счет программы удалось трудоустроить к 680 работодателям 1530 граждан, в том числе в возрасте до 30 лет – 1480.
По правилам программы, работодателям компенсируется часть затрат при приеме на работу некоторых категорий граждан. Среди них – молодые люди до 30 лет, находящихся под риском увольнения, потерявших работу граждан и других категорий. Размер компенсации составляет на одного работника в Башкирии 24319 рублей в месяц. Эта сумма включает в себя МРОТ, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы.
На сегодняшний день в программе участвую 211 организаций. Условия программы простые: трудоустройство сотрудника на полный рабочий день, выплата зарплаты не менее одного МРОТ, отсутствие задолженности по налогам, превышающей 10 тысяч рублей, а также долгов по выплате зарплаты. Также предприятие не должно находиться в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.