В Уфе частично отменен проект планировки территории в районе улицы Пугачева

В башкирской столице частично отменяется проект планировки территории в районе улицы Пугачева. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Уфы.

Постановлением главы администрации Уфы отменен проект планировки территории, ограниченной улицами Пугачева, Сочинской, Софьи Перовской, Авроры, лесным массивом, рекой Уфа в Кировском районе, в части территории, ограниченной улицами Зайнаб Биишевой, Габдуллы Амантая, Пугачева, Авторемонтной.

Речь идет о площади 24,3 га. Данное решение было принято с учетом обращения управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии столицы.