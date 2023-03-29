В Уфе из-за коммунальной аварии пострадали жилые дома, общежитие и частный сектор

Из-за коммунальной аварии в Уфе без ГВС и ХВС остались "Башспирт", общежитие, несколько зданий по улице Ветошникова в частном секторе, а также еще несколько объектов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного «Водоканала».

Фото №1 - В Уфе из-за коммунальной аварии пострадали жилые дома, общежитие и частный сектор

Причиной временных неудобств стала утечка из колодца, которая затронула ул. Ветошникова, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 97, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 100а, 102, 104, 78, 84, 106, 108, 99/1, Чернышевского, 170, 141.

Похожий инцидент лишил холодной воды жителей домов №№2, 2а и 4 по улице Татышлинской и №№1, 3 по улице Мечетлинской. Здесь был отключен водопровод диаметром 50 мм.

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