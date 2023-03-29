В парке «Патриот» в Башкирии стартовала совместная смена для школьников из Уфы и ЛНР

В парке «Патриот» в Чишминском районе началась совместная смена детей из уфимской и луганской школ. 30 детей приехали в республику на весенние каникулы из города Вахрушево ЛНР. В течение недели для учащихся будет подготовлена насыщенная программа. В первый день гости организовали самопрезентацию, во время которой многие не могли сдержать слез.
Церемония открытия нового заезда начинается с исполнения российского гимна, который с осени прошлого года стал родным и для детей ЛНР. На смену они приехали из города Вахрушево, относящегося к Красному Лучу, шефство над которым взял Башкортостан.
В первый день заезда дети организовали презентацию о себе и своей малой родине. Дети из ЛНР узнали о задании буквально перед самой дорогой, а потому готовились преимущественно в поезде.
Что особенно отметили луганские дети, приехав в Башкортостан, – теплый прием. Всего в совместной смене будет почти 60 человек. Где половина детей – юнармейцы из уфимской гимназии.
Это не первая подобная профильная смена. В прошлом году в детских лагерях Башкортостана отдохнуло более полутора тысяч детей из Донбасса. В предстоящем сезоне ожидают не менее двух тысяч.
В этот раз организаторы решили отойти от милитаризированной программы, которую обычно устраивают в парке «Патриот». Для детей приготовили насыщенные развлекательные мероприятия и матер-классы, чтобы они за время каникул смогли отвлечься от привычной им действительности и узнать новое о Башкортостане.