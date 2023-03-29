В Башкирии воспитательница садика, в котором обжегся 3-летний мальчик, продолжает работать

В Ишимбае трехлетний мальчик получил ожог III степени во время нахождения а детском садике. Ребенок засунул ногу в радиатор и не смог ее вынуть, воспитатели заметили случившееся слишком поздно, говорит мама пострадавшего малыша.

Известно, что сотрудница детского сада продолжает работать в образовательном учреждении. Ее поддержало руководство садика, а также некоторые родители, заявив, что мальчик сам виноват в произошедшем, сообщает telegram-канал Mash Batash.

Сам юный ишимбаец перенес несколько операций: ему пересадили кожу с ягодиц на поврежденный участок кожи.