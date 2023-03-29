Хабиров назвал продолжительность жизни главным показателем соцполитики Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал ожидаемую продолжительность жизни главным показателем качества проводимой социальной политики республики. Об этом он заявил во время выступления с отчетом перед депутатами Госсобрания.
Хабиров отметил, что за последние годы продолжительность жизни в регионе улучшилась в два раз: по данному показателю Башкирия поднялась с 50-го места на 23-е.
«Для себя я выделил главный показатель качества нашей социальной политики. Это ожидаемая продолжительность жизни. Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественное настроение, уровень жизни, как этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни выросла у нас до рекордных 73 лет. За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е. А в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года! Это важный результат нашей совместной работы.При этом сегодня я ясно понимаю, что люди ждут от нас бо́льшего. Мы пока несовершенны во многих вопросах. Нужна дальнейшая комплексная работа по всем направлениям, которые определяют повышение качества жизни в республике»
Радий Хабиров, глава РБ
По его словам, ключевое направление - здравоохранение.
«Сегодня мы с гордостью говорим о том, что таких объёмов строительства медицинских учреждений не было никогда. Идёт проектирование и строительство 16 объектов, в том числе нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра, Республиканского центра детской онкологии и гематологии, 10 поликлиник».
Радий Хабиров, глава РБ
Глава республики подчеркнул, что Башкортостан преображается, хорошеют наши крупные города и сёла. Многие площади, парки, центральные улицы становятся настоящими центрами притяжения.
«Только в прошлом году мы благоустроили 138 общественных территорий, реализовали 8 проектов-победителей федерального конкурса на создание комфортной городской среды. Наши проекты в Белорецке и Зилаире высоко оценили на международном и всероссийском уровнях. 2023 год пройдет под знаком Года полезных дел для малой родины. Тысячи уроженцев республики, уверен, с радостью внесут свой вклад в эту важную работу».