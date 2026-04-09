Радий Хабиров принял участие в заседании по направлению «Инфраструктура для жизни»

Ключевые задачи строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года определили на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которое провёл заместитель председателя Правительства страны Марат Хуснуллин. В режиме видеосвязи в заседании принял участие Радий Хабиров.

Отметим, что Башкортостан участвует в восьми федеральных программах, реализуемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, в регионе в 2026 году на модернизацию коммунальной сферы заложили финансирование в размере более 1 млрд рублей. Всего запланировано 46 мероприятий: 9 – по строительству и реконструкции и 37 – по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.