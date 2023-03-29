В Башкирии минздрав обязали обеспечить лекарствами двухлетнего ребёнка с инвалидностью

Прокуратура Сибая обратилась в суд, чтобы защитить права ребёнка с инвалидностью.

Двухлетний мальчик нуждается в постоянной паллиативной помощи из-за серьёзного заболевания. Ему были назначены лекарства и медицинские изделия. Однако пациент не получал необходимые препараты – маме малыша приходилось покупать их самой.