В Башкирии минздрав обязали обеспечить лекарствами двухлетнего ребёнка с инвалидностью

Прокуратура Сибая обратилась в суд, чтобы защитить права ребёнка с инвалидностью.

Фото №1 - В Башкирии минздрав обязали обеспечить лекарствами двухлетнего ребёнка с инвалидностью

Двухлетний мальчик нуждается в постоянной паллиативной помощи из-за серьёзного заболевания. Ему были назначены лекарства и медицинские изделия. Однако пациент не получал необходимые препараты – маме малыша приходилось покупать их самой.

В этой связи прокуратура города направила в суд исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Башкирии бесперебойно обеспечивать ребенка-инвалида медикаментами и о взыскании понесенных расходов. Суд удовлетворил данные требования в полном объеме.

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