Жителей Уфы предупредили, что в их домах может резко повыситься температура воздуха

Жителей Уфы предупредили о том, что в их жилых помещениях может резко возрасти температура воздуха. Как сообщили в МУП УИС, это связано с проведением испытаний тепловых сетей на максимальную температуру. Такие испытания проводятся в конце отопительного сезона раз в 5 лет.
За дополнительные затраты тепловой энергии при этом населению платить не нужно, все работы проводятся за счет предприятия. Весной испытания пройдут в Кировском, Демском и Советском районах Уфы. Планируется подъем температуры на котельных до 105 °C. Затем, при температуре 105 °C, будет произведена выдержка 2 часа, после чего температуру снизят до нормативного значения.
Так, с 29 марта до 16.30 31 марта проходят испытания на котельной №20 (ул. Цюрупы, 9). Оно затронет 1 жилой дом, 1 учебное заведение, 5 прочих объектов. С 08.30 3 апреля до 16.30 7 апреля планируется подъем температуры на котельной №24 (ул. Менделеева, 5/1). Температура будет повышена в это время в 31 жилом доме, 2 детских и 2 учебных заведениях и 7 прочих объектах.
С 7.00 10 апреля до 23.00 14 апреля МУП УИС проведет испытания на котельной №81 (ул. Ленина, 86). Под испытания попадают 10 жилых домов, 2 детских учреждения и 6 прочих объектов. С 10 по 14 апреля пройдут испытания от котельной № 5 (ул. Таллинская, 7а).
Проведение данных испытаний может доставить жителям неудобства, так как температура в жилых помещениях может значительно возрасти. Узнать подробнее о домах, которые затронут испытания, можно на сайте МУП УИС.