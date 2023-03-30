Жителей Уфы предупредили, что в их домах может резко повыситься температура воздуха

За дополнительные затраты тепловой энергии при этом населению платить не нужно, все работы проводятся за счет предприятия. Весной испытания пройдут в Кировском, Демском и Советском районах Уфы. Планируется подъем температуры на котельных до 105 °C. Затем, при температуре 105 °C, будет произведена выдержка 2 часа, после чего температуру снизят до нормативного значения.