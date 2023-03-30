В Башкирии река Сим выросла на 131 сантиметр

Река Сим в в деревне Пятилетка Иглинского района выросла на 131 сантиметр. Об этом сообщил первый зампредседателя регионального ГК по ЧС Кирилл Первов в эфире передачи «Салям» из ЦУР.

Сейчас река «выросла» до 592 сантиметров, однако поводов для беспокойства пока нет, т. к. неблагоприятный уровень должен составить 791 см.

По информации эксперта наблюдается повышение подъема уровня воды на реке Белой в Уфе на 94 см, однако здесь экстренные меры нужно будет принять лишь при 6 метрах.

Также на 75 см зафиксировано повышение высоты воды на реке Уфа в Красном ключе Нуримановского района республики.