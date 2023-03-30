Аномальная погода прогнозируется в Башкирии в последний день марта

В Башкирии ожидается штормовой ветер. С предупреждением о надвигающейся аномальной погоде выступило республиканское МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике 31 марта прогнозируется сильный ветер, скорость которого достигнет 22 м/с. При таких порывах нередко бывают разрушения: валятся деревья, рвет крыши сооружений.