Аномальная погода прогнозируется в Башкирии в последний день марта

В Башкирии ожидается штормовой ветер. С предупреждением о надвигающейся аномальной погоде выступило республиканское МЧС.
По данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике 31 марта прогнозируется сильный ветер, скорость которого достигнет 22 м/с. При таких порывах нередко бывают разрушения: валятся деревья, рвет крыши сооружений.
Температура воздуха же завтра достигнет отметки 7 градусов выше нуля. Ночью обещают до 5 градусов тепла. Без осадков, но пасмурное небо.
Жителей Башкирии настоятельно просят соблюдать правила безопасности и не покидать дома при ухудшении погоды. Водителям необходимо держать безопасную дистанцию и скорость.