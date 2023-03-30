В Башкирии с начала года ФСН изъяла у должников имущество на сумму более 1 млрд рублей

ФНС рассказала про самые дорогие модели автомобилей, которые были арестованы в Уфе за долги. Владельцы таких иномарок задолжали государству более 2 млн рублей.

Среди самых дорогих иномарок, арестованных в башкирской столице в текущем году у должников по транспортному налогу, оказались Volkswagen Touareg, Toyota Hilux, Infiniti QX80, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.