В Уфе уберут павильон «Папы-Гриль» в Демском районе

В башкирской столице снесут павильон сети ресторанов быстрого питания "Папа-Гриль". С иском к руководству компании бистро обратилась администрация Уфы.
По информации мэрии, администрация требует снести павильон, который расположен на улице Центральной в Демском районе.
- Подача искового заявления инициирована на основании обращения администрации Демского района Уфы, сотрудники которой в ходе осуществления мероприятий по освобождению земельных участков от НТО выявили объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, не предоставленном для строительства, - поясняет администрация города.