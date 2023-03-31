В Уфе уберут павильон «Папы-Гриль» в Демском районе

В башкирской столице снесут павильон сети ресторанов быстрого питания "Папа-Гриль". С иском к руководству компании бистро обратилась администрация Уфы.

Фото №1 - В Уфе уберут павильон «Папы-Гриль» в Демском районе

По информации мэрии, администрация требует снести павильон, который расположен на улице Центральной в Демском районе.

- Подача искового заявления инициирована на основании обращения администрации Демского района Уфы, сотрудники которой в ходе осуществления мероприятий по освобождению земельных участков от НТО выявили объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, не предоставленном для строительства, - поясняет администрация города. 

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