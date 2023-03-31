В Башкирии малый и средний бизнесы с начала года получили 3,6 млрд льготных кредитов

В Башкирии в первом квартале текущего года малый и средний бизнес в регионе привлек льготные кредиты на 3,6 млрд рублей. На данный момент заключено 166 договоров на инвестиционные цели и проектное финансирование. Об этом рассказал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

«Реализация совмещенной программы кредитования, начавшаяся в августе 2022 года, дала возможность малым и средним предприятиям расширить бизнес. Средства, полученные в ее рамках, были направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств», — сказал Рустем Афзалов.

По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП привлечено 2 млрд рублей. 1,3 млрд рублей было получено по программе Минэкономразвития, еще 285 млн рублей - по совмещенной программе. Полученные средства реализовали на покупку оборудования, капремонт помещений, запуск производств.