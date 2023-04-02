В Уфе и населенных пунктах установили 117 уличных светильников

В столице Башкирии подключили уличные светильники. Всего в Уфе и в нескольких населенных пунктах установили 117 фонарей уличного освещения. 

Фото №1 - В Уфе и населенных пунктах установили 117 уличных светильников

По информации мэра Уфы Ратмира Мавлиева, работа по установке освещения продолжается. Фонари установлены в Калининском районе города,  а также в на семи улицах населенных пунктов Еликбаево, Карпово и Федоровка. 

По сообщению главы администрации, работа на этом не останавливается. Уличное освещение является актуальным вопросом для отдаленных районов. По словам главы Калининского района, с 2020 года было установлено более 400 светоточек.

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