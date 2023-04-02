В Уфе и населенных пунктах установили 117 уличных светильников

В столице Башкирии подключили уличные светильники. Всего в Уфе и в нескольких населенных пунктах установили 117 фонарей уличного освещения.

По информации мэра Уфы Ратмира Мавлиева, работа по установке освещения продолжается. Фонари установлены в Калининском районе города, а также в на семи улицах населенных пунктов Еликбаево, Карпово и Федоровка.