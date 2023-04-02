В Уфе временно ограничили проезд на улице Зорге из-за обвала грунта

В башкирской столице до 20:00 часов 3 апреля будет действовать ограничение проезда по одной из полос по улице Зорге. Накануне на данном участке дороги обвалился грунт и образовалась яма. 

Фото №1 - В Уфе временно ограничили проезд на улице Зорге из-за обвала грунта

В настоящее время дорожные службы устраняют аварию на дороге. Об этом сообщает администрация города Уфы. 

Из-за образования ямы временно приостановили движение трамвайных маршрутов №10, №18 и №5. Местным жителям предложили воспользоваться другим городским транспортом, а также троллейбусом №22 и автобусами №122, №218, №220 и №227. 

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