В Уфе временно ограничили проезд на улице Зорге из-за обвала грунта

В башкирской столице до 20:00 часов 3 апреля будет действовать ограничение проезда по одной из полос по улице Зорге. Накануне на данном участке дороги обвалился грунт и образовалась яма.

В настоящее время дорожные службы устраняют аварию на дороге. Об этом сообщает администрация города Уфы.