В Башкирии Госкомитет по ЧС сообщил актуальные данные по уровню рек

По данным Госкомитета по ЧС на 1 апреля, за сутки уровень воды больше всего вырос в трех реках Башкирии: в реке Юрмаш Уфимского района, в реке Уфа в поселке Шакша и в реке Белая в городе Салават.
В восьми муниципалитетах продолжается контроль уровня воды. В регионе всего девять случаев подтопления территории. По информации ведомства, в связи со стабилизацией ситуации, сняты ограничения на некоторых участках дорог: Серменево – Амальгильдино - Баймак вблизи села Куянтаево в Баймакском районе и Зигаза – Бакеево в Белорецком районе.
Паводковую обстановку специалисты мониторят круглосуточно с использованием автоматизированной системы, вертолета Ка-32 и беспилотных летательных аппаратов.