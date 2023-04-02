В Башкирии Госкомитет по ЧС сообщил актуальные данные по уровню рек

По данным Госкомитета по ЧС на 1 апреля, за сутки уровень воды больше всего вырос в трех реках Башкирии: в реке Юрмаш Уфимского района, в реке Уфа в поселке Шакша и в реке Белая в городе Салават. 

Фото №1 - В Башкирии Госкомитет по ЧС сообщил актуальные данные по уровню рек

В восьми муниципалитетах продолжается контроль уровня воды. В регионе всего девять случаев подтопления территории. По информации ведомства, в связи со стабилизацией ситуации, сняты ограничения на некоторых участках дорог: Серменево – Амальгильдино - Баймак вблизи села Куянтаево в Баймакском районе и Зигаза – Бакеево в Белорецком районе.

Паводковую обстановку специалисты мониторят круглосуточно с использованием автоматизированной системы, вертолета Ка-32 и беспилотных летательных аппаратов. 

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