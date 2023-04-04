В Уфе сад имени Аксакова закрывается на реконструкцию

Уфимский сад им. Аксакова закрывается на реконструкцию. Об этом сообщили в городской администрации. Отмечается, что вход в парк будет недоступен на все время ремонта.

Фото №1 - В Уфе сад имени Аксакова закрывается на реконструкцию

Благоустройство парка пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно за эту зону в прошлом году проголосовало большинство уфимцев. Контракты были заключены в марте 2023 года. Плановый срок завершения работ - конец сентября.

Сад ждут большие обновления, говорят в мэрии. В парке появится историческая аллея, у озера - набережная, а для детей - площадка.

Территорию сада поделят на функциональные зоны: появятся историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. Предусмотрена установка малых архитектурных форм, модернизация освещения, замена дорожного покрытия, высадка крупномеров и цветущих кустарников. Старые зеленые насаждения уберут, но одно, представляющее особую историческую ценность, оставят.

пресс-служба администрации Уфы 
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