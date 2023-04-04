В Уфе сад имени Аксакова закрывается на реконструкцию

Уфимский сад им. Аксакова закрывается на реконструкцию. Об этом сообщили в городской администрации. Отмечается, что вход в парк будет недоступен на все время ремонта.
Благоустройство парка пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно за эту зону в прошлом году проголосовало большинство уфимцев. Контракты были заключены в марте 2023 года. Плановый срок завершения работ - конец сентября.
Сад ждут большие обновления, говорят в мэрии. В парке появится историческая аллея, у озера - набережная, а для детей - площадка.