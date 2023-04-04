Жители села в Кугарчинского района оказались отрезаны от большой дороги из-за паводка

За сутки поступило шесть сообщений о подтоплении. На контроле Главного управления МЧС по Республике Башкортостан находится десять ситуаций в девяти муниципальных образованиях, в том числе в Бижбулякском, Иглинском, Миякинском, Белорецком, Кугарчинском, Куюргазинском, Баймакском районах, в Сибае и в Уфе.