Из Башкирии весной будет призвано более 5,5 тысячи призывников

Более 5,5 тысячи призывников из Башкортостана отправятся на срочную службу. Весенняя кампания стартовала 1 апреля. Отправка со сборного пункта начнется в конце апреля. Срочники будут направлены в разные подразделения, но не в зону проведения специальной военной операции.

Биография отправки наших ребят по службе по призыву – вся необъятная страна от Калининграда до Дальнего Востока. Традиционно у нас все виды и рода войск Вооруженных сил и войск Нацгвардии, поэтому выбор весь: от флота до авиации, артиллерии, мотострелковых, танковых войск.

По словам членов призывного комиссариата, чаще ребята отдают предпочтение десантным, ракетным войскам стратегического значения и морской пехоте. Направление службы в первую очередь зависит от состояния здоровья и физической подготовки ребят. Задать дополнительные вопросы можно по телефонам горячей линии для призывников и их родителей: 8 (347) 228-02-92 (будни – с 9:00 до 19:00, выходные с 10:00 до 17:00); 8 (347) 253-13-48 (будни – с 9:00 до 18:00).