Ямочный ремонт стартовал на дорогах Башкирии

В Башкирии начался ямочный ремонт. Для ремонтных работ на дорогах республики были запущены 11 асфальтобетонных заводов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Напомним, ямочный ремонт планируют завершить к концу апреля, а в центре Уфы - 10 июня. Местные дороги обещают отремонтировать до середины июня.
Всего в начала года на региональных и межмуниципальных дорогах в систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ) оцифровано и занесено 12 179 ям, из них 5 853 уже устранены.
Эту работу проводят и во дворах многоквартирных домов. В планах на 2023 год — привести в порядок 41 тысячу кв. м дворовых проездов. Кроме того, в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» выполнят капремонт 180 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия в 206 дворах с обустройством 4,8 тысячи парковочных мест.
Во многих городах и районах дорожники уже приступили к ямочному ремонту.
В городе Агидель на ремонт дорог из бюджета республики выделено 3,3 млн рублей, на ямочный ремонт дорог - 600 тысяч рублей из муниципального бюджета. В Бирске к ямочному ремонту планируют приступить уже на следующей неделе. По данным городской администрации в первую очередь приведут в порядок центральные улицы.
В Благовещенске в первую очередь ремонтируются центральные магистрали города, где проходят основные транспортные и пассажирские маршруты. Всего на данное время выявлены 89 разрушений на городских дорогах, которые теперь ремонтируют. Литой асфальтобетон для этих целей привозят из асфальтного завода поселка Курасково Уфимского района, сообщает местная газета «Панорама»
Помимо этого в 2023 году в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится капитальный ремонт центральной дороги на ул. Седова. Будет сделан участок от ул. Карла Маркса до Полевой. Оставшуюся часть до республиканской трассы завершат в следующем 2024 году. Также в планах этого года заасфальтировать городские улицы Российскую, Социалистическую.
Силами Стерлитамакского дорожного ремонтно-строительного управления - филиала АО «Башкиравтодор» холодной асфальтобетонной смесью проведен ямочный ремонт региональной автодороги «Стерлитамак – Салават», а также начаты работы по устранению ям и выбоин на дорожном полотне межмуниципального значения «Стерлитамак – Стерлибашево».
Напомним, что в этом году по инициативе Главы Башкортостана начата реализация программы ремонта «фонящих» дорог с бюджетом в 4 млрд рублей. В планах на 2023 год – привести в порядок 19 автодорог общей протяжённостью 218,5 км и 16 улиц населённых пунктов длиной 234 км.
Крупнейший проект по этому направлению – модернизация 47 км автодороги Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. В 2023 году планируют обновить 24 км трассы, а полностью завершить работы – в 2024 году. Всего на эти цели направят 584 млн рублей. Ещё 343 млн выделят на ремонт участков автодороги Стерлитамак–Раевский протяжённостью 16 км, ремонт которых не проводили больше 20 лет.
Кроме того, 210 млн рублей направят на то, чтобы привести в порядок трассу Новосараево–Глуховская в Белебеевском районе, 195 млн – на автодорогу Курасково–Нурлино–Арсланово в Уфимском районе, 174 млн рублей – на трассу Явгильдино–Щучье озеро в Аскинском районе, 162 млн рублей – на участок Четырман–Верхний Чат в Янаульском районе, а 159 млн рублей – на дорогу Мещегарово–Турнали–Мурсалимкино в Салаватском районе.
В перечень «фонящих» вопросов также включили завершение реконструкции 40 км трассы Бирск–Тастуба–Сатка, ремонт подъездных дорог к садовым товариществам и малым населённым пунктам.