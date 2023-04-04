Ямочный ремонт стартовал на дорогах Башкирии

Крупнейший проект по этому направлению – модернизация 47 км автодороги Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. В 2023 году планируют обновить 24 км трассы, а полностью завершить работы – в 2024 году. Всего на эти цели направят 584 млн рублей. Ещё 343 млн выделят на ремонт участков автодороги Стерлитамак–Раевский протяжённостью 16 км, ремонт которых не проводили больше 20 лет.