В Башкирии с 5 апреля вводится ограничение для большегрузов

В республике с 5 апреля вступает в силу ограничение для большегрузов. До 30 апреля текущего года ограничение движения будет действовать для транспорта, который превышает допустимую нагрузку на ось.
Ограничат движение на региональных трассах и муниципальных дорогах. Также запрет будет действовать в летний период, если температура воздуха днем превысит 32 градуса.
Весной дорожные службы установят временные предупреждающие дорожные знаки. Межрегиональному территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта поручено осуществлять весовой контроль на дорогах.