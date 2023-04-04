В Башкирии Госкомитет по ЧС продолжает брать на контроль новые подтопления

Участок дороги между деревнями Комсомол и Урал Баймакского района взят под контроль Госкомитетом Башкортостана по ЧС. Подтопление произошло из-за подъема уровня реки Сосновки.

Также в Демском районе Уфы произошел перелив грунтовой дороги, ведущей к СНТ «Козарез» и «Альбатрос», из-за подъема уровня воды в старице реки Белой. Сейчас на контроле остаются подтопления в Бижбулякском, Иглинском, Миякинском, Баймакском районах, а также в Сибае и Уфе.

С каждым годом затопления в Башкортостане все менее масштабны. Низкий уровень паводков этой весной носит комплексный характер. Малоснежная зима, резкое потепление во второй половине марта и, как следствие, быстрое оттаивание грунта, куда и стала впитываться талая вода. Между тем на территории Республики продолжается аномально теплая погода. За последние три дня побиты рекорды абсолютного максимума температуры воздуха, характерного для этого времени года.

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