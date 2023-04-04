В Баймакском районе прошла заключительная зональная агроконференция

Её участники обсудили финансирование и техническую обеспеченность посевной кампании и другие темы: фитосанитарный прогноз, продажу зерна и особенности экспорта.

Представители Минсельхоза республики отметили, что при умелом подходе и благоприятной погоде рекордный урожай в Зауралье – не фантастика. К примеру, баймакские аграрии в прошлом году увеличили урожай в шесть раз. Нынешней весной и летом, по прогнозу Росгидромета, в традиционно засушливом Зауралье ожидаются дожди, поэтому перспективы на текущий сезон также неплохие.