Новый праздник появился в Башкирии

В Башкирии появился новый праздник. Об этом сообщил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. По его словам, памятная дата будет праздноваться 25 мая.
25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебное заведение, в котором готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота.
Подготовку в школе прошли 4111 подростков, из них 143 – из Башкирии. За проявленные мужество и героизм многие воспитанники школы были отмечены государственными наградами.
Добавим, что в Уфе была организована аллея Соловецких юнг в память о героях. Она находится в «Первомайском» парке.