Новый праздник появился в Башкирии

В Башкирии появился новый праздник. Об этом сообщил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. По его словам, памятная дата будет праздноваться 25 мая.

Фото №1 - Новый праздник появился в Башкирии

25 мая в республике будет Днем памяти Северных юнг. Памятная дата увековечит память земляков-выпускников Соловецкой школы юнг, внесших весомый вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне.

Константин Толкачев, спикер Госсобрания РБ

25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебное заведение, в котором готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота.

Подготовку в школе прошли 4111 подростков, из них 143 – из Башкирии. За проявленные мужество и героизм многие воспитанники школы были отмечены государственными наградами.

Добавим, что в Уфе была организована аллея Соловецких юнг в память о героях. Она находится в «Первомайском» парке. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии