В Уфе предстоит реконструкция улицы Максима Рыльского

Как сообщил мэр Уфы, на всем протяжении улицы Рыльского заменят дорожное и тротуарное покрытие с устройством ливневой канализации. Ратмир Мавлиев доложил, что работы планируют совместить с обновлением сетей теплоснабжения. Участники совещания также рассмотрели концепцию благоустройства парка имени Лесоводов Башкортостана. Речь идёт об очистке лесной зоны, обустройстве пешеходных и велодорожек с установкой освещения, а также модернизации детской игровой и спортивной зон.