В Уфе состоялось первенство России по греко-римской борьбе памяти Максима Серафимова

В Уфе состоялось первенство России по греко-римской борьбе памяти Героя России Максима Серафимова. В соревнованиях приняли участие спортсмены не старше 16 лет. Призёрами турнира стали и башкирские борцы. Дамир Тагиров стал обладателем серебряной медали, бронзовая награда – на счету Имрана Гафарова. О том, как прошли соревнования в Уфе, – в нашем сюжете.

65 регионов и почти 600 участников – это самый крупный турнир по греко-римской борьбе в стране по младшим юношам.

Тут и судейство великолепное, никаких споров нет. И организаторам спасибо большое: и досуг, и встречи, и питание – всё для спортсменов, лишь бы боролись.

Асланбек Хуштов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России

И они боролись: на четырёх коврах в 15 весовых категориях. Цена победы – не только золотая медаль, но и путёвка на первенство Европы, а потому за поединками наблюдали олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и тренерский штаб сборной России до 16 лет.

Юношеская борьба непредсказуема. На округе борьба могла закончиться со счётом 0:8, а здесь уже в другую сторону. Дети все разные, но все к этому старту подходят ответственно, и у кого-то это лучше получается психологически, у кого-то похуже.

Азнаур Отевов, начальник сборной России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 и до 16 лет
Григорий Голиков приехал в Уфу, проведя работу над ошибками. Неделю назад он уступил Азамату Хугаеву в финале первенства Уральского федерального округа. На первенстве России они встретились в 1/8 предварительного раунда. Пропустив атаку соперника, спортсмен провёл два приёма в партере. Он одержал победу со счётом 5:3 и прошёл в следующую стадию турнира.

Была задача поставлена ему, чтобы он дождался активности. Так была грамотно поставлена технико-тактическая борьба. Мы дождались этого, и он всё выполнил и верил в себя.

Олег Голиков, тренер по греко-римской борьбе, отец Григория Голикова

Республику на турнире представляют 20 борцов. Ранее Башкортостан три года подряд принимал эти соревнования, затем был двухлетний перерыв, и вот первенство страны по младшим юношам снова в Уфе.

Есть много перспективных ребят, которые будут достойно представлять страну на взрослых стартах. И наблюдаем, что борьба стала быстрее, и приёмы стали зрелищнее, и, конечно, судьи делают свою работу.

Ислам Арсланханов, главный судья соревнований

Итоги первенства России подводили в личном и командном зачётах. Первенство Европы по греко-римской борьбе пройдёт в мае в Болгарии, а до этого состоятся сборы сильнейших борцов до 16 лет.

