В Уфе состоялось первенство России по греко-римской борьбе памяти Максима Серафимова

В Уфе состоялось первенство России по греко-римской борьбе памяти Героя России Максима Серафимова. В соревнованиях приняли участие спортсмены не старше 16 лет. Призёрами турнира стали и башкирские борцы. Дамир Тагиров стал обладателем серебряной медали, бронзовая награда – на счету Имрана Гафарова. О том, как прошли соревнования в Уфе, – в нашем сюжете.
65 регионов и почти 600 участников – это самый крупный турнир по греко-римской борьбе в стране по младшим юношам.
И они боролись: на четырёх коврах в 15 весовых категориях. Цена победы – не только золотая медаль, но и путёвка на первенство Европы, а потому за поединками наблюдали олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и тренерский штаб сборной России до 16 лет.
Григорий Голиков приехал в Уфу, проведя работу над ошибками. Неделю назад он уступил Азамату Хугаеву в финале первенства Уральского федерального округа. На первенстве России они встретились в 1/8 предварительного раунда. Пропустив атаку соперника, спортсмен провёл два приёма в партере. Он одержал победу со счётом 5:3 и прошёл в следующую стадию турнира.
Республику на турнире представляют 20 борцов. Ранее Башкортостан три года подряд принимал эти соревнования, затем был двухлетний перерыв, и вот первенство страны по младшим юношам снова в Уфе.
Итоги первенства России подводили в личном и командном зачётах. Первенство Европы по греко-римской борьбе пройдёт в мае в Болгарии, а до этого состоятся сборы сильнейших борцов до 16 лет.