В Башкирии дополнительно проведут газ в 18 населенных пунктов в рамках программы газификации

В Башкирии газифицируют еще 18 населенных пунктов в 9 районах региона. Информацией поделился в своих социальных сетях Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, проведение газа станет возможным благодаря строительству 15 межпоселковых газопроводов. Это было дополнительно включено в программу газификации. В скором времени газ появится в населенных пунктах Караидельского, Баймакского, Абзелиловского, Янаульского, Аскинского, Иглинского, Ишимбайского, Татышлинского и Кармаскалинского районов. республики.