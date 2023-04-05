В Башкирии дополнительно проведут газ в 18 населенных пунктов в рамках программы газификации

В Башкирии газифицируют еще 18 населенных пунктов в 9 районах региона. Информацией поделился в своих социальных сетях Глава республики Радий Хабиров. 

По словам руководителя региона, проведение газа станет возможным благодаря строительству 15 межпоселковых газопроводов. Это было дополнительно включено в программу газификации. В скором времени газ появится в населенных пунктах Караидельского, Баймакского, Абзелиловского, Янаульского, Аскинского, Иглинского, Ишимбайского, Татышлинского и Кармаскалинского районов. республики.

По программе, которая рассчитана до 2025 года, в Башкирии построят более 1 тысячи км межпоселковых газопроводов. Благодаря этому газ проведут в 181 населенный пункт региона, а газом смогут отапливаться 26 тысяч домов.

Фото №1 - В Башкирии дополнительно проведут газ в 18 населенных пунктов в рамках программы газификации
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