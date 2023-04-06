В Башкирии функционируют 491 гидротехническое сооружение

Сегодня, 6 апреля, участники тематического брифинга обсудили паводковую ситуацию на территории Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии функционируют 491 гидротехническое сооружение

В регионе функционируют 491 гидротехническое сооружение. Из них 9 сооружений первого класса, которые регулируются межведомственной группой: Юмагузинское, Павловское, Нугушское, Туймазинское, Ярмекеевское, Шаранское, Таналыкское, Акъярское, Бузалыкское, Юшатырское и Куюргазинское водохранилища.

Это крупные водохранилища, вместимостью больше 10 млн куб.м. воды. По всем гидротехническим сооружениям выдаются рекомендации, проводят проверки до начала паводкового сезона.

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