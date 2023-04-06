В Сибае встретили мобилизованных, вернувшихся домой в отпуск

Владимир Путин поручил установить отпуск размером 14 дней, и не реже, чем раз в полгода для тех, кто находится на СВО. Мужчин и их близких пригласили на встречу в Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Солдаты рассказали о материальном обеспечении, о том, как важно для них получать помощь и письма.