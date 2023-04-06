В Башкирии из-за смерти мальчика на перемене возбудили уголовное дело

Сегодня, 6 апреля, в одной из школ города Октябрьского произошла трагедия. На перемене в учебном учреждении умер 14-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, двое сверстников играли на перемене. Одному из них внезапно стало плохо. Учащиеся и педагоги попытались помочь ребёнку. Также на место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть мальчика.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «халатность».
Фото: СК РФ по РБ.