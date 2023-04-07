В нескольких городах и районах Башкирии 7 апреля выпал снег

Тем временем синоптики прогнозируют в Башкортостане дожди. Однако специалисты обещают, что непогода не повлияет на паводковую ситуацию в республике: ожидается, что максимальные уровни осадков будут ниже среднемноголетних значений на 0,8-2,8 метра. Сейчас на контроле остаются шесть случаев подтопления на территории Сибая, Уфы, а также Баймакского, Бижбулякского, Иглинского и Миякинского районов.