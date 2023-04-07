Башкирия получила 45 новых школьных автобусов

Башкирия получила 45 новых школьных автобусов марки ГАЗ. Транспорт для общеобразовательных учреждений был выделен в рамках реализации федеральной программы по обновлению школьного транспорта в регионах России.

Фото №1 - Башкирия получила 45 новых школьных автобусов

Ключи от новых автомобилей передал директорам школ глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил важность момента и подчеркнул, что обновление школьных автопарков будет продолжаться.

«Добрый день, дорогие друзья! Я иду, смотрю на эти автобусы и мысль такая, что у порядка 40 тысяч наших детей в Башкортостане утро начинается с этого автобуса и завершается, кстати, этим автобусом. Поэтому, конечно, школьные автобусы имеют огромное значение. Мы с вами договорились, что будем уделять этому особое внимание. За 4,5 года мы приобрели более 800 автобусов. Важно, что половина за счёт федерального бюджета, половина за счёт республиканского бюджета. Этот процесс постоянный, потому что автобусы устаревают, их надо менять. Автобусы важны ещё для чего. Мы параллельно ведём большую программу «Школьный туризм» и это очень удобно, что наши дети в своих школьных автобусах могут поехать и посмотреть наши туристические и промышленные объекты»  

Радий Хабиров, глава РБ

Глава Башкортостана выразил особые слова благодарности водителям школьных автобусов. 

«Ребёнок, когда заходит в школьный автобус, он видит улыбающегося водителя в хорошем настроении, тот ему доброе слово скажет. Это герои нашего времени. Я всегда так говорю. Именно поэтому мы начали аккуратный процесс передачи содержания автобусов в наш «Башавтотранс», чтобы усилить эту работу. Айбулата Вакиловича (Хажин, министр образования РБ - прим. ред.) попрошу, вы постоянно думайте над тем, чтобы зарплата у школьного водителя повышалась. Как бы тяжело ни было, это те люди, которые имеют огромное значение. И, самое главное, безопасное вождение, чтобы наших детей спокойно привезли и увезли, чтобы родители были спокойны за своих детей. Ещё раз всех поздравляю с праздником. Будем и дальше так же двигаться».

Радий Хабиров, глава РБ

Глава республики осмотрел один из автобусов. Как отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин, часть машин представлена в специальной северной модификации с дополнительным утеплением салона для сохранения комфортной температуры в зимний период.

Все модели школьных автобусов оснащены устройством ограничения скорости движения до 60 км/ч, кнопками связи с водителем на каждом ряду сидений, системой блокировки двигателя при открытых дверях, а также навигационным оборудованием для отслеживания местоположения транспортного средства и блокирующим устройством задней боковой двери.

Установленный в машинах тахограф выполняет функцию контроля водителя для фиксации режима работы и отдыха. В автобусах также предусмотрены багажные полки для размещения рюкзаков и сумок, противоскользящее напольное покрытие и выдвижная подножка, облегчающая доступ в салон.

В Башкортостан за последние пять лет поступило 837 новых школьных автобусов на общую сумму почти 1,8 млрд рублей.

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