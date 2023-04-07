Башкирия получила 45 новых школьных автобусов

«Добрый день, дорогие друзья! Я иду, смотрю на эти автобусы и мысль такая, что у порядка 40 тысяч наших детей в Башкортостане утро начинается с этого автобуса и завершается, кстати, этим автобусом. Поэтому, конечно, школьные автобусы имеют огромное значение. Мы с вами договорились, что будем уделять этому особое внимание. За 4,5 года мы приобрели более 800 автобусов. Важно, что половина за счёт федерального бюджета, половина за счёт республиканского бюджета. Этот процесс постоянный, потому что автобусы устаревают, их надо менять. Автобусы важны ещё для чего. Мы параллельно ведём большую программу «Школьный туризм» и это очень удобно, что наши дети в своих школьных автобусах могут поехать и посмотреть наши туристические и промышленные объекты»

Радий Хабиров, глава РБ