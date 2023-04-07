Башкирия получила 45 новых школьных автобусов марки ГАЗ. Транспорт для общеобразовательных учреждений был выделен в рамках реализации федеральной программы по обновлению школьного транспорта в регионах России.
Ключи от новых автомобилей передал директорам школ глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил важность момента и подчеркнул, что обновление школьных автопарков будет продолжаться.
Глава Башкортостана выразил особые слова благодарности водителям школьных автобусов.
Глава республики осмотрел один из автобусов. Как отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин, часть машин представлена в специальной северной модификации с дополнительным утеплением салона для сохранения комфортной температуры в зимний период.
Все модели школьных автобусов оснащены устройством ограничения скорости движения до 60 км/ч, кнопками связи с водителем на каждом ряду сидений, системой блокировки двигателя при открытых дверях, а также навигационным оборудованием для отслеживания местоположения транспортного средства и блокирующим устройством задней боковой двери.
Установленный в машинах тахограф выполняет функцию контроля водителя для фиксации режима работы и отдыха. В автобусах также предусмотрены багажные полки для размещения рюкзаков и сумок, противоскользящее напольное покрытие и выдвижная подножка, облегчающая доступ в салон.
В Башкортостан за последние пять лет поступило 837 новых школьных автобусов на общую сумму почти 1,8 млрд рублей.