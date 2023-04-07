В Башкирии открылся еще один мобильный пункт набора граждан на военную службу по контракту

К нам приходят сюда добровольцы записываться, мы выдаем анкеты, они заполняют полностью все свои данные, оставляют свой мобильный телефон, мы выдаем буклеты, анкету оставляем при себе, и рассматривает потом всё это военкомат и с ними дальше связывается.

Наталья Булыцина, сотрудник мобильного пункта