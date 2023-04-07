В Башкирии открылся еще один мобильный пункт набора граждан на военную службу по контракту

В Башкортостане продолжают работу мобильные пункты набора граждан на военную службу по контракту. На днях такой центр открыли в селе Иглино. Он расположился на территории местного рынка. Мобильный пункт работает с 10 утра до 17:00. Дежурят в нём сотрудники военкоматов и волонтеры, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся военной службы, а также положенных военнослужащим льгот.

К нам приходят сюда добровольцы записываться, мы выдаем анкеты, они заполняют полностью все свои данные, оставляют свой мобильный телефон, мы выдаем буклеты, анкету оставляем при себе, и рассматривает потом всё это военкомат и с ними дальше связывается.

Наталья Булыцина, сотрудник мобильного пункта

Тем временем в Хайбуллинском районе республики планируют организовать штаб по набору на военную службу по контракту на базе местного ДОСААФ. Этот вопрос обсудили представители администрации района, общественных организаций, ветеранских объединений, а также военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО. Представители ДОСААФ выразили готовность обучить военных водителей. Об условиях, в которых проходит служба, о проживании, обеспечении военнослужащих рассказали участники специальной военной операции. 

Сейчас формируются у нас два батальона, и нам нужны добровольцы. Бояться не надо, за свою страну надо всегда выходить, надо защитить свою Родину.

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